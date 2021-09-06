National Interest: «дерзкая и смертоносная» ядерная ракета «Буревестник» способна укрепить военное превосходство России

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6 сентября 2021, 07:58 Источник: ФАН

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

«Дерзкая и смертоносная» ядерная ракета «Буревестник» способна укрепить военное превосходство Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

The National Interest (NI) пишет, что «Буревестник» имеет практически неограниченную дальность полета, передвигается чрезвычайно высоко и быстро, используя передовые датчики. Отмечается, что данная разработка ставит под угрозу системы противоракетной обороны Соединенных Штатов.

В публикации американского издания, процитированной порталом ФАН, «Буревестник» назван «дерзкой и смертоносной» ракетой. Результаты испытаний снаряда свидетельствуют о том, что он способен укрепить военное превосходство Москвы, указывает NI.

Ранее в понедельник ресурс Avia.pro предположил, что Россия могла заблокировать работу израильских комплексов РЭБ с целью защиты Сирии от воздушных ударов со стороны армии еврейского государства.

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