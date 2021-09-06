Советник главы украинского ОП Арестович сообщил, что Украина готова принять пять тысяч афганцев

Спикер делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна готова принять афганских беженцев. По его словам, их можно использовать как переводчиков.
«Пять тысяч мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество»,- высказала он.
Арестович считает, что с афганцами проблем не будет.
Ранее сообщалось, что афганцы с украинскими паспортами обратились к Владимиру Зеленскому за помощью. Около 60 человек не успели покинуть страну на гуманитарном рейсе.
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