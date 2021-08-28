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Президент Зеленский охарактеризовал работу военных Украины по эвакуации из Афганистана как блестящую

, 19:12 Источник: РИА Новости

Президент Зеленский охарактеризовал работу военных Украины по эвакуации из Афганистана как блестящую
Владимир Зеленский, фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Военные Украины, дипломаты и разведчики показали себя блестяще при эвакуации граждан с афганской территории. Соответствующее заявление сделал президент этой страны Владимир Зеленский.

Ранее украинское руководство организовало эвакуационные рейсы из столицы Афганистана. Их было три. Глава украинского внешнеполитического ведомства Кулеба отметил, что в этой стране находятся еще 90 граждан Украины и члены их семей.

По словам Зеленского, сегодня в Украину прилетят порядка 360 людей, которых эвакуировали из Афганистана. Среди них не только украинцы. “Украина в тяжелые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим!”,- добавил президент.

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