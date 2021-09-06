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Сайт Sohu: Россия нашла «идеальную стратегию» для защиты Курил от притязаний Японии

, 14:46 Источник: «ПолитРоссия»

Сайт Sohu: Россия нашла «идеальную стратегию» для защиты Курил от притязаний Японии
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация нашла «идеальную стратегию» для защиты Курильских островов от притязаний со стороны Японии. На это указывается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что Москва собирается не только усиливать оборонительный потенциал Курил, но и прилагать все усилия для их экономического развития. Сайт назвал сочетание жестких и мягких методов «идеальной стратегией» защиты территорий от притязаний Токио.

Ресурс напомнил, что РФ с помощью учений на Дальнем Востоке неоднократно посылала предупреждающие знаки японской стороне. При этом некоторое время назад президент Владимир Путин предложил задействовать еще один важный рычаг: повысить инвестиционную привлекательность островов, создав там свободную от налогов зону.

В пересказанной российскими журналистами публикации Sohu отмечается, что приход иностранных инвесторов на Курилы «не только затруднит реализацию агрессивных планов Японии по возможному силовому захвату островов, но и поставит Токио на место в политическом плане».

Как сообщалось ранее, китайское издание NetEase констатировало, что Токио «вообще ничто не поможет» завладеть Курилами.

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