Сайт Sohu: Россия нашла «идеальную стратегию» для защиты Курил от притязаний Японии

Аргументы Недели → В мире 13+

6 сентября 2021, 14:46 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация нашла «идеальную стратегию» для защиты Курильских островов от притязаний со стороны Японии. На это указывается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что Москва собирается не только усиливать оборонительный потенциал Курил, но и прилагать все усилия для их экономического развития. Сайт назвал сочетание жестких и мягких методов «идеальной стратегией» защиты территорий от притязаний Токио.

Ресурс напомнил, что РФ с помощью учений на Дальнем Востоке неоднократно посылала предупреждающие знаки японской стороне. При этом некоторое время назад президент Владимир Путин предложил задействовать еще один важный рычаг: повысить инвестиционную привлекательность островов, создав там свободную от налогов зону.

В пересказанной российскими журналистами публикации Sohu отмечается, что приход иностранных инвесторов на Курилы «не только затруднит реализацию агрессивных планов Японии по возможному силовому захвату островов, но и поставит Токио на место в политическом плане».

Как сообщалось ранее, китайское издание NetEase констатировало, что Токио «вообще ничто не поможет» завладеть Курилами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости