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5 сентября 2021, 07:08 Источник: «ПолитРоссия»

Один из Курильских островов, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

Японии «вообще ничто не поможет» завладеть Курильскими островами, которые являются российской территорией. На это указывается в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

Как пишет NetEase, одно время СССР был готов передать под контроль Токио два острова Курильской гряды при условии того, чтобы армия Соединенных Штатов «не имела влияния на территории Японии». С помощью такого шага Москва надеялась избавиться от угрозы, которую представляли для советского Дальнего Востока американские войска, дислоцированные в Японии.

В материале китайского издания, пересказанном «ПолитРоссией», указывается, что в настоящий момент наблюдается другая ситуация. РФ нейтрализует опасность, исходящую от сил США в Японии, с помощью размещения в Дальневосточном регионе военных объектов, включая радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы.

NetEase констатирует, что вывод войск Штатов не поможет Токио заполучить Курилы.

«Откровенно говоря, японцам вообще ничто не поможет это сделать», – отметило издание.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, сайт 19FortyFive спрогнозировал, что в случае войны с США Москва может ударить ядерными подводными беспилотниками «Посейдон» по городам на американских побережьях.

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