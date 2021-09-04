Портал 19FortyFive: в случае войны с США Россия может ударить ядерными «Посейдонами» по городам на американских побережьях

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4 сентября 2021, 12:42 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта с Соединенными Штатами Российская Федерация может ударить ядерными подводными беспилотниками «Посейдон» по городам на американских побережьях. На это указывается в публикации, размещенной в зарубежном интернет-сегменте.

Сайт 19FortyFive назвал «Посейдон» «мощной стрелой в колчане ВМФ России». Портал отмечает, что, в отличие от большинства обычных торпед, основной целью «Посейдона» далеко не обязательно будут надводные корабли или субмарины.

В случае войны с США Москва может атаковать ядерными беспилотниками города на восточном и западном побережьях страны, прогнозируется в пересказанном «ПолитРоссией» материале 19FortyFive.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The National Interest предрекло, что система «Струна-1» способна стать проблемой для стелс-самолетов Североатлантического альянса, если разговорится вооруженное противостояние с РФ.

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