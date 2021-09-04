National Interest: система «Струна-1» может стать проблемой для стелс-самолетов НАТО в случае войны с Россией

Система «Струна-1» может стать проблемой для стелс-самолетов Североатлантического альянса в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах американских СМИ.
Как пишет The National Interest (NI), связь между передатчиком и приемником «Струны-1» имеет повышенную мощность по сравнению с обычным радаром, что позволяет устройству обладать повышенной чувствительностью. Российская установка увеличивает эффективное радиолокационное сечение цели почти в три раза и игнорирует любые противорадиолокационные покрытия, которые способны рассеивать радиоволны. Это помогает обнаруживать не только самолеты-невидимки, но и другие объекты с низким уровнем заметности.
В процитированной «ПолитРоссией» публикации NI отмечается, что «Струна-1» отлично дополнит традиционные комплексы противовоздушной обороны. Американское издание предсказало, что система может стать проблемой для стелс-самолетов НАТО в случае войны с Москвой.
Ранее в субботу портал Avia.pro сообщил, что военные США ищут в Средиземном море подлодки «Варшавянка», скрывшиеся от следивших за ними сил НАТО.
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