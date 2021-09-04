National Interest: система «Струна-1» может стать проблемой для стелс-самолетов НАТО в случае войны с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

4 сентября 2021, 12:09 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель, Samuel King Jr./U.S Air / globallookpress.com

Система «Струна-1» может стать проблемой для стелс-самолетов Североатлантического альянса в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Как пишет The National Interest (NI), связь между передатчиком и приемником «Струны-1» имеет повышенную мощность по сравнению с обычным радаром, что позволяет устройству обладать повышенной чувствительностью. Российская установка увеличивает эффективное радиолокационное сечение цели почти в три раза и игнорирует любые противорадиолокационные покрытия, которые способны рассеивать радиоволны. Это помогает обнаруживать не только самолеты-невидимки, но и другие объекты с низким уровнем заметности.

В процитированной «ПолитРоссией» публикации NI отмечается, что «Струна-1» отлично дополнит традиционные комплексы противовоздушной обороны. Американское издание предсказало, что система может стать проблемой для стелс-самолетов НАТО в случае войны с Москвой.

Ранее в субботу портал Avia.pro сообщил, что военные США ищут в Средиземном море подлодки «Варшавянка», скрывшиеся от следивших за ними сил НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости