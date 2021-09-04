Сайт Avia.pro: военные США ищут в Средиземноморье российские подлодки «Варшавянка», скрывшиеся от следивших за ними сил НАТО

Военные Соединенных Штатов ищут в Средиземноморье российские подлодки проекта «Варшавянка», которые скрылись от следивших за ними сил Североатлантического альянса. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.
Некоторое время назад на страницах сетевой прессы появилась информация, согласно которой две субмарины «Варшавянка» смогли уйти от следивших за ними в Средиземном море кораблей и самолетов НАТО.
Сайт Avia.pro пишет, что подлодки в настоящий момент разыскиваются американскими ВМС. К данной операции привлекли, в частности, патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon. Накануне днем он был замечен разыскивающим субмарины у побережья Кипра.
Как сообщалось ранее сегодня, депутат Госдумы Константин Затулин указал на то, что НАТО не будет воевать с Россией из-за Украины.
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