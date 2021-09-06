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В Минске суд приговорил оппозиционеров Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы

, 12:50 Источник: ТАСС

В Минске суд приговорил оппозиционеров Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы
тюрьма, фото: pixabay.com

Минский областной суд приговорил членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам тюрьмы соответственно.

Согласно данным прокуратуры, Колесникова и Знак вместе с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти в Белоруссии неконституционным путём.

В июне в Верховный суд для определения подсудности было направлено уголовное дело в отношении оппозиционеров. Им вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьям УК РБ «Заговор или иные действия, совершённые с целью захвата государственной власти», «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» и «Создание экстремистского формирования либо участие в нём».

Напомним, что после выборов президента 9 августа в Белоруссии начались протесты. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80% голосов избирателей. Местные жители были не согласны с результатами. 

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