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30 ноября 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Мария Колесникова, фото из соцсети

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила о народной революции в Белоруссии. Колесникова почти три месяца, с сентября, находится под арестом.

Она через адвоката ответила на вопросы телеканала «Дождь». На вопрос, совершила ли оппозиция республики какие-либо ошибки, Колесникова ответила, что она и ее соратники оппозицией не являются.

По ее словам, в день выборов президента Беларуси 9 августа «большинство белорусов отдали свой голос за кандидата, который олицетворял перемены». «Революция в Беларуси прежде всего народная. Люди объединились и сейчас берут все больше ответственности за будущее своей страны», — сказала Мария Колесникова.

Она также заявила, что протест в Белоруссии «никуда не исчезнет», а, вероятно, «трансформируется». По убеждению Колесниковой, «отказ расследовать преступления в отношении мирных граждан, эскалация насилия, убийства — все это только закрепляет протестные настроения в обществе основательней и глубже». Члена президиума КС, координатор избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова, считает, что в Белоруссии возник кризис доверия ко всей государственной системе, и он намного опаснее и страшнее протестов на улицах.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80% голосов избирателей, Светлана Тихановская — 10%.