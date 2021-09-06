Нарышкин: признание итогов Второй мировой войны Японией выведут отношения между Москвой и Токио на новый уровень

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6 сентября 2021, 10:28 Источник: РИА Новости

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал условия вывода отношений между Россией и Японией на «качественно новый уровень». Своим мнением он поделился в ходе онлайн-выступления на международном форуме «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы».

«Было бы исторически справедливым, чтобы официальный Токио согласился признать итоги Второй мировой войны»,- пояснил он.

Нарышкин считает, что это послужило бы «самой прочной основой» для вывода и развития двусторонних отношений на «качественно новый уровень». По его словам, в таком случае было бы возможно искать развязки по всем, в том числе и по самым чувствительным вопросам.

Хабаровский процесс проходил с 25 по 30 декабря 1949 года. В ходе него стало известно о планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению бактериологической войны против СССР.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «нонсенсом» отсутствие мирного договора между Россией и Японией. По его словам, обе стороны заинтересованы в «полной нормализации отношений».

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