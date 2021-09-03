Аргументы Недели Политика 13+

Путин: при обсуждении мирного договора с Японией надо учитывать размещение ракет США у границ РФ

, 11:37 Источник: ТАСС

Путин: при обсуждении мирного договора с Японией надо учитывать размещение ракет США у границ РФ
Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин назвал «нонсенсом» отсутствие мирного договора между Россией и Японией. По словам главы государства, обе стороны заинтересованы в «полной нормализации отношений».

Путин отметил, что при обсуждении мирного договора с Японией необходимо учитывать реалии. Президент пояснил, что Россия должна обеспечить «мирное будущее», то есть быть защищена от размещения американских вооруженных сил и ракетных ударных систем вблизи границ.

«Вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили. Поэтому я считаю, что в этом смысле мяч на стороне наших партнеров», - добавил он.

Глава государства напомнил, что тема Курильских островов поднималась неоднократно, но японская сторона не раз меняла свою позицию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок малого бизнеса на пять лет. «Пять лет - это конечно, большой срок … Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший», - высказал гала государства в ходе Восточного экономического форума. Напомним, что 2 сентября Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, где открылся VI Восточный экономический форум. Мероприятие будет проходить во Владивостоке с 2 по 4 сентября.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Экономика

В мире

В мире

В мире