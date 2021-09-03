Путин: при обсуждении мирного договора с Японией надо учитывать размещение ракет США у границ РФ

Президент РФ Владимир Путин назвал «нонсенсом» отсутствие мирного договора между Россией и Японией. По словам главы государства, обе стороны заинтересованы в «полной нормализации отношений».
Путин отметил, что при обсуждении мирного договора с Японией необходимо учитывать реалии. Президент пояснил, что Россия должна обеспечить «мирное будущее», то есть быть защищена от размещения американских вооруженных сил и ракетных ударных систем вблизи границ.
«Вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили. Поэтому я считаю, что в этом смысле мяч на стороне наших партнеров», - добавил он.
Глава государства напомнил, что тема Курильских островов поднималась неоднократно, но японская сторона не раз меняла свою позицию.
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