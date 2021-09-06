Политолог Леонид Крутаков: «Только в бредовом сне может привидеться сценарий, когда Россия наносит ядерный удар по Варшаве»

Отечественный политолог Леонид Крутаков прокомментировал заявление бывшего главы польского МИД Витольда Ващиковского, выразившего опасения по поводу российских военных учений «Запад-2021», которые состоятся в текущем месяце. По словам экс-министра, в ходе маневров будет отрабатываться сценарий по отражению нападения Польши, который предусматривает ядерный удар по Варшаве.
«Только в бредовом сне может привидеться сценарий, когда Россия наносит ядерный удар по Варшаве», - отметил Крутаков.
Он указал на то, что подобная атака для Москвы является бессмысленной, поскольку последствия ядерного удара РФ приняла бы на себя в силу географической близости Польши.
Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что «дерзкая и смертоносная» ракета «Буревестник» способна укрепить военное превосходство России.
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