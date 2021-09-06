Политолог Леонид Крутаков: «Только в бредовом сне может привидеться сценарий, когда Россия наносит ядерный удар по Варшаве»

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6 сентября 2021, 10:08 Источник: «ПолитРоссия»

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный политолог Леонид Крутаков прокомментировал заявление бывшего главы польского МИД Витольда Ващиковского, выразившего опасения по поводу российских военных учений «Запад-2021», которые состоятся в текущем месяце. По словам экс-министра, в ходе маневров будет отрабатываться сценарий по отражению нападения Польши, который предусматривает ядерный удар по Варшаве.

«Только в бредовом сне может привидеться сценарий, когда Россия наносит ядерный удар по Варшаве», - отметил Крутаков.

Он указал на то, что подобная атака для Москвы является бессмысленной, поскольку последствия ядерного удара РФ приняла бы на себя в силу географической близости Польши.

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что «дерзкая и смертоносная» ракета «Буревестник» способна укрепить военное превосходство России.

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