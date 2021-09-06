Генсек японского правительства Кацунобу Като: особый налоговый режим противоречит позиции Токио по Курилам

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6 сентября 2021, 07:53 Источник: ТАСС

Курилы, фото: pixabay.com

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като прокомментировал введение особого налогового режима на Курильских островах. По его словам, предложение президента РФ Владимира Путина противоречит позиции Токио по этим территориям.

«Это противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам [российские южные Курильские острова], а также сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договоренностей на высшем уровне»,- отметил он.

Като назвал заявление о введении особого налогового режима на Курилах «прискорбным». Совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции, добавил генсек кабинета министров.

При этом он пояснил, что Япония готова вести с РФ обсуждение совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов при условии, что это не будет противоречить юридической позиции Токио.

Ранее читатели японских СМИ отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина о введении специального налогового режима для бизнеса на Курильских островах. Некоторые из них увидели в этом ​способ решить территориальные вопросы.

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