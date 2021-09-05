Пользователи японских СМИ увидели в особом налоговом режиме на Курилах способ решить территориальные вопросы

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5 сентября 2021, 10:43 Источник: ИноСМИ

Курилы, фото: pixabay.com

Читатели японских СМИ прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о введении специального налогового режима для бизнеса на Курильских островах. Речь идет об освобождении от выплат на 10 лет.

Многие положительно отнеслись к инициативе Путина, отметив, что это поможет продавать больше товаров из Японии в России.

«Что же, в этом нет ничего плохого. Только нужно действовать осторожно, чтобы не попасть в сильную зависимость от России», - написал один из пользователей.

Другой читатель предложил Токио наладить отношения с Москвой, чтобы получить выгоду от сотрудничества.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал идею российского лидера. Они уверен, что с приходом иностранных инвестиций на Курилы возможность их возвращения становится еще менее вероятной. Кроме того, комментаторы призывают Японию и накладывать на них санкции.

«Нашему бизнесу нужно проникать на северные острова и приучать к себе русских. Чем больше будет нас на островах и чем довольнее будут русские сотрудничеством с Японией, тем легче будет найти формулу разрешения территориальной проблемы в будущем», - высказал еще один пользователь.

Напомним, что 3 сентября Путин выступал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства назвал «нонсенсом» отсутствие мирного договора между Россией и Японией. По его словам, обе стороны заинтересованы в «полной нормализации отношений».

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