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5 сентября 2021, 22:41 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты большего всего боятся российских ракетных систем. Соответствующая точка зрения содержится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao констатировал, что военная мощь РФ «очевидна для всего мира». При этом сайт отметил, что США больше всего боятся российских ракетных систем.

Как указал ресурс, даже высокопоставленные американские военные чиновники признают, что у их страны нет защиты от передового ракетного оружия, имеющегося в распоряжении Москвы. Россия поняла данные опасения и «разработала новый план», пишет Baijiahao.

Некоторое время назад появилась информация о том, что РФ намерена к 2030 году представить на мировом рынке свои передовые зенитные ракетные комплексы С-500.

«Все больше и больше государств укрепляют свой оборонный потенциал, а это оставляет США все меньше возможностей для оказания давления», – говорится в публикации китайского портала, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».

Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре высказал мнение, согласно которому Североатлантическому альянсу нужно готовиться к военному конфликту с РФ.

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