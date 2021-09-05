Экс-сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре: «НАТО должно готовиться к немыслимому – к войне с Россией»

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5 сентября 2021, 21:59 Источник: «ПолитРоссия»

Учения НАТО, Lasha Kuprashvili / globallookpress.com

Североатлантическому альянсу следует готовиться к военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения высказал эксперт в области национальной безопасности, бывший сотрудник американского Минобороны Дэниэл Гуре.

«НАТО должно готовиться к немыслимому – к войне с Россией», – написал аналитик в материале, опубликованном на сайте 19FortyFive.

Гуре указал на то, что Москва уже более десяти лет осуществляет серьезные усилия, направленные на модернизацию своих вооружений, в том числе стратегических. Экс-сотрудник Пентагона отметил, что «эта программа сосредоточена, в том числе, на возможностях противостоять НАТО на западных рубежах».

По мнению эксперта, в результате действий РФ восточный фланг западного блока стал уязвимым. Дэниэл Гуре полагает, что для исправления ситуации альянсу надо предпринять ряд шагов. Среди них автор публикации назвал, в частности, поддержку Украины и Грузии.

Гуре добавил, что «лучшим решением» было бы постоянное присутствие армии Соединенных Штатов в Восточной Европе. Крупное развертывание американских войск в регионе позволит НАТО «быстро и эффективно реагировать с самого начала боевых действий» в случае конфликта с Россией, подчеркнул аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Сергей Марков призвал РФ «вооружаться» после заявления главы польского МИД Витольда Ващиковского об опасности ракетных комплексов «Искандер» для Европы.

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