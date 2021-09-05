Политолог Марков призвал Россию «вооружаться» после заявления главы МИД Польши об опасности «Искандеров» для Европы

Аргументы Недели → В мире 13+

5 сентября 2021, 20:37 Источник: «ПолитРоссия»

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный политолог Сергей Марков призвал Российскую Федерацию «вооружаться» после заявления главы МИД Польши Витольда Ващиковского об опасности ракетных комплексов «Искандер» для Европы. Точка зрения эксперта представлена в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Некоторое время назад Ващиковский выступил с утверждением, согласно которому Москва представляет «смертельную угрозу» для Европы. По словам дипломата, европейским политикам надо бояться не экологических проблем, а «Искандеров».

Как отметил Сергей Марков, подобные заявления делаются «только для того, чтобы оправдать агрессию против России, оправдать санкции против России». Аналитик считает, что РФ в ответ следует «вооружаться».

«Нужно отрезвить НАТО и заставить их отказаться от этой политики агрессивной, от нападок против России», – призвал Марков.

Ранее в воскресенье сообщалось, что эстонское информационное агентство ERR высказало прогноз, по которому РФ превратится в «самый страшный кошмар» для Европы в случае заключения союза с Китаем.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости