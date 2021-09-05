Эстонское агентство ERR: Россия превратится в «самый страшный кошмар» для Европы в случае заключения союза с Китаем

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5 сентября 2021, 20:05 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация превратится в «самый страшный кошмар» для Европы в случае заключения союза с Китаем. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах эстонских СМИ.

Информационное агентство ERR констатировало, что Восточный экономический форум во Владивостоке, состоявшийся в начале текущего месяца, подчеркнул общность интересов Пекина и Москвы и их сближение. Отмечается, что «особенно очевидно» политическое сотрудничество между двумя странами.

При этом ERR спрогнозировало, что Россия превратится в «самый страшный кошмар» для Европы, если заключит альянс с Китаем. Агентство указало на то, что многие европейские государства «не хотят даже думать» о совместной деятельности РФ и КНР. Франция, например, хотела бы, чтобы Москва «держалась подальше» от Пекина, подчеркивается в материале ERR, пересказанном журналистами «ПолитРоссии».

Как сообщалось ранее сегодня, издание The New York Times обратило внимание на то, что у Соединенных Штатов есть возможность в последний момент остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

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