Российская Федерация превратится в «самый страшный кошмар» для Европы в случае заключения союза с Китаем. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах эстонских СМИ.
Информационное агентство ERR констатировало, что Восточный экономический форум во Владивостоке, состоявшийся в начале текущего месяца, подчеркнул общность интересов Пекина и Москвы и их сближение. Отмечается, что «особенно очевидно» политическое сотрудничество между двумя странами.
При этом ERR спрогнозировало, что Россия превратится в «самый страшный кошмар» для Европы, если заключит альянс с Китаем. Агентство указало на то, что многие европейские государства «не хотят даже думать» о совместной деятельности РФ и КНР. Франция, например, хотела бы, чтобы Москва «держалась подальше» от Пекина, подчеркивается в материале ERR, пересказанном журналистами «ПолитРоссии».
Как сообщалось ранее сегодня, издание The New York Times обратило внимание на то, что у Соединенных Штатов есть возможность в последний момент остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости