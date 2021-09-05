The New York Times: США имеют возможность в последний момент остановить строительство «Северного потока — 2»

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5 сентября 2021, 12:03 Источник: «ПолитРоссия»

Строительство газопровода «Северный поток — 2», Stefan Sauer / globallookpress.com

Соединенные Штаты имеют возможность в последний момент остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Как отмечает The New York Times, в момент вступления Джо Байдена в должность главы Белого дома высказывались предположения, согласно которым администрация нового президента США серьезно настроена на то, чтобы остановить проект «Северный поток — 2». Однако минувшим летом Вашингтон и Берлин заключили договоренность, которое позволяет завершить сооружение газопровода.

По данным на 5 сентября, барже «Фортуна» остается проложить меньше трех километров до окончания работ по укладке второй нитки «Северного потока — 2».

The New York Times пишет, что Штаты имеют возможность в последний момент остановить строительство газопровода. Для этого Вашингтону достаточно пересмотреть свое решение об отказе от дополнительных санкций в отношении «Северного потока — 2», говорится в публикации американского издания, пересказанной «ПолитРоссией».

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