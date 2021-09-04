Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что «Северный поток - 2» не допустят к работе в коммерческом режиме

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4 сентября 2021, 23:05 Источник: ПРАЙМ

Jens Büttner/Global Look Press

Юрий Витренко, возглавляющий “Нафтогаз Украины”, заявил, что “Северный поток - 2” не допустят к работе в коммерческом режиме. Вместе с Зеленским он прибыл в Вашингтон.

По словам Витренко, технически газопровод будет готов уже совсем скоро, однако это не указывает на то, что проект получит разрешение на функционирование в коммерческом режиме. Он подчеркнул, что в тестовом режиме по трубе пустят газ, однако в коммерческом режиме никакой работы не будет, пока СП-2 не сертифицирует регулятор ФРГ, что в свою очередь должна подтвердить ЕК.

“Для того чтобы его сертифицировал европейский регулятор, как раз нужно, чтобы оператор "Северного потока" доказал полное соответствие европейскому праву. Этого не будет”, - сказал глава “Нафтогаз Украины”.

Кроме того, Витренко отметил, что совсем скоро состоятся встречи на уровне компаний Европы, на которых поднимут тему бронирования мощностей для транзита газа через украинскую территорию.

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