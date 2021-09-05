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5 сентября 2021, 14:46

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

На Украине происходит развал «по самому жуткому, неприятному и кровавому сценарию». Соответствующую точку зрения озвучил донецкий журналист Руслан Мармазов.

Он отметил в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт», что Украина, которая являлась одной из передовых республик Советского Союза, после выхода из состава СССР взяла на вооружение «архаичную, хуторянскую идеологию». По словам Мармазова, на протяжении всех тридцати лет независимости в стране идет «война хуторской архаики и индустриальной составляющей».

Журналист добавил, что на Украине происходит развал «по самому жуткому, неприятному и кровавому сценарию». Руслан Мармазов считает, что остановить этот процесс «не очень-то и в наших силах».

Как сообщалось ранее в воскресенье, портал Strategic Culture написал, что американская военная помощь Киеву «превращает Украину в пороховую бочку».

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