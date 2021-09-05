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5 сентября 2021, 14:10 Источник: «ПолитРоссия»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Военная помощь Соединенных Штатов Киеву «превращает Украину в пороховую бочку». Об этом говорится в публикации, размещенной в зарубежном сегменте интернета.

Некоторое время назад американское Министерство обороны объявило о новом транше военной помощи для украинской стороны в размере 60 млн долларов. Киев, в частности, получит от Вашингтона противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Сайт Strategic Culture пишет, что именно поддерживаемая Западом армия Украины регулярно нарушает перемирие в зоне боевых действий на территории Донбасса. При этом американские и киевские власти продолжают обвинять в «агрессии» РФ.

В пересказанном «ПолитРоссией» материале портала отмечается, что США своими шагами лишь усугубляют конфликт в Донбассе и способствуют дальнейшему ухудшению отношений между Киевом и Москвой. Военная помощь Вашингтона «превращает Украину в пороховую бочку», указывает Strategic Culture.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The New York Times обратило внимание на то, что Штаты имеют возможность в последний момент остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

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