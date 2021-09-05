Боррель назвал талибов «неизбежными собеседниками»

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5 сентября 2021, 13:26 Источник: Journal du Dimanche

Жозеп Боррель, фото: Juan Manuel Serrano Arce/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что члены радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) являются «неизбежными собеседниками». По его словам, странам необходимо вступать с талибами в диалог.

«Речь идет не о признании их правительства или принятии их мировоззрения ... Но талибы - неизбежные собеседники, и нам нужно обеспечить присутствие в Кабуле», - пояснил он.

По словам дипломата, присутствие в Афганистане необходимо для того, чтобы Евросоюз не оттеснили другие страны. Боррель добавил, что уровень диалога с талибами будет зависеть от их восприимчивости к условиям ЕС.

Глава евродипломатии отметил, что Европа увеличит гуманитарную помощь в четыре раза, а также будет действовать в рамках уважения прав человека, в частности, прав женщин.

Ранее Боррель уже говорил, что ЕС будет взаимодействовать со сформированным талибами правительством Афганистана, не признавая его политически. В Европе определили пять критериев для развития диалога.

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