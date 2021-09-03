Боррель заявил, что ЕС будет взаимодействовать с талибами, не признавая его политически

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3 сентября 2021, 15:37

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет взаимодействовать со сформированным талибами правительством Афганистана, не признавая его политически.

Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз должен работать с талибами, чтобы поддерживать население Афганистана.

В Евросоюзе также определили пять критериев для развития диалога с запрещенным в России движением "Талибан", в частности, речь идет о соблюдении прав человека, особенно женщин, борьбе новых властей с терроризмом, создании переходного правительства, обеспечении гуманитарного доступа в страны, а также гарантии возможности отъезда всем, кто этого хочет.

Кроме того, ЕС готов вернуть в Кабул свою миссию, если для этого будут созданы необходимые условия в сфере безопасности.

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