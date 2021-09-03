В посольстве Афганистана заявили, что получают сообщения о «жутких» действиях талибов

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3 сентября 2021, 15:12 Источник: РИА "Новости"

талибы, Sanaullah Seaim/XinHua

Посольство Афганистана в России предоставило свой первый комментарий после смены власти на афганской территории. В дипмиссии отметили, что получают много сообщений о "жутких действиях талибов".

В посольстве уточнили, что общественность Афганистана пребывает в состоянии шока от происходящего в стране. Дипломаты признались, что получают большое количество писем со ссылками на видео с жуткими действиями членов запрещенного в РФ движения "Талибан".

В дипмиссии подчеркнули, что мировое сообщество должно видеть и в полной мере осознавать, что в настоящий момент происходит в Афганистане.

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