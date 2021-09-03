Аргументы Недели Политика 13+

В посольстве Афганистана заявили, что получают сообщения о «жутких» действиях талибов

, 15:12 Источник: РИА "Новости"

В посольстве Афганистана заявили, что получают сообщения о «жутких» действиях талибов
талибы, Sanaullah Seaim/XinHua

Посольство Афганистана в России предоставило свой первый комментарий после смены власти на афганской территории. В дипмиссии отметили, что получают много сообщений о "жутких действиях талибов".

В посольстве уточнили, что общественность Афганистана пребывает в состоянии шока от происходящего в стране. Дипломаты признались, что получают большое количество писем со ссылками на видео с жуткими действиями членов запрещенного в РФ движения "Талибан".

В дипмиссии подчеркнули, что мировое сообщество должно видеть и в полной мере осознавать, что в настоящий момент происходит в Афганистане.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Представитель талибов Муджахид назвал Китай «главным партнером» радикального движения

Представитель талибов Муджахид назвал Китай «главным партнером» радикального движения

Забихулла Муджахид, представитель запрещенного в РФ радикального движения «Талибан», заявил, что Китай является их главным партнёром. По его словам, Пекин готов инвестировать в развитие Афганистана.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Спорт

Общество

Общество

Спорт

Общество

Общество

Спорт

Спорт

Общество

Общество