Представитель талибов Муджахид назвал Китай «главным партнером» радикального движения
3 сентября 2021, 14:41Источник:
Repubblica
Забихулла Муджахид, представитель запрещенного в РФ радикального движения «Талибан», заявил, что Китай является их главным партнёром. По его словам, Пекин готов инвестировать в развитие Афганистана.
«Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, поскольку готов инвестировать и восстанавливать нашу страну», - высказал он.
Муджахид отметил, что в Афганистане есть богатые медные рудники, которые с помощью китайских властей могут быть возрождены и модернизированы. Он считает, что инициатива КНР «Один пояс - один путь» позволит восстановить древний «Шелковый путь».
«Китай - это наши ворота на рынки всего мира», - резюмировал представитель талибов.
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