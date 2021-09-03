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Путин сообщил, что признание талибов в качестве правительства Афганистана зависит от их заявлений

, 13:52 Источник: РИА Новости

Путин сообщил, что признание талибов в качестве правительства Афганистана зависит от их заявлений
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин оценил возможность признания талибов в качестве нового правительства Афганистана. Члены запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» захватили практически всю территорию исламской республики.

«Мы должны исходить из реалий … нужно смотреть, что кроется, что стоит за заявлениями руководителей движения "Талибан"»,- высказал глава государства в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин добавил, что ситуация в Афганистане несет угрозу России и соседним странам. Президент напомнил, что талибы полностью контролируют исламскую республику.

Ранее  Путин прокомментировал образовавшуюся в Афганистане ситуацию после вывода американских военных. 

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