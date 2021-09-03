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Путин назвал «гуманитарной катастрофой» образовавшуюся в Афганистане ситуацию после вывода американских военных

, 12:57 Источник: ТАСС

Путин назвал «гуманитарной катастрофой» образовавшуюся в Афганистане ситуацию после вывода американских военных
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал ситуацию в Афганистане. По словам главы государства, обстановка в исламской республике после вывода американских сил «катастрофическая».

«Это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы - люди очень прагматичные - истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллиона долларов, а результат какой?» - высказал он.

Путин также обратил внимание на брошенных в Афганистане людей, которые работали на коллективный Запад, на США и их союзников. Президент отметил, что в республике наблюдается «гуманитарная катастрофа».

Глава государства добавил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, поскольку тогда не с кем будет разговаривать.

«Чем быстрее "Талибан" (запрещено в РФ) войдет в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться, как-то влиять и задавать вопросы»,- подчеркнул Путин.

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