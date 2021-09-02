Лавров заявил, что Запад внезапно «прозрел» в ситуации с Афганистаном

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2 сентября 2021, 12:06 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках встречи с представителями спортивного сообщества Свердловской области в четверг, 2 сентября, заявил, что Запад внезапно "прозрел" в ситуации с Афганистаном.

Министр иностранных дел России подчеркнул, однако, что не следует всецело доверять последним заявлениям руководства Соединенных Штатов Америки о конце эры военных акций по распространению демократии.

Сергей Лавров выразил уверенность в том, что в дальнейшем будут осуществляться невоенные акции. "Навязывание своих ценностей, конечно же, продолжится", – заключил глава МИД РФ.

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