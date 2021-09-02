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В составе нового правительства Афганистана женщин не будет

, 11:00 Источник: La Repubblica

В составе нового правительства Афганистана женщин не будет
талибы, Hussain Ali/Keystone Press Agency

В состав нового правительства Афганистана не войдут женщины. Об этом сообщил в четверг, 2 сентября, представитель запрещенного в России радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

Талибы, однако, отметили, что женщины смогут работать в афганских министерствах, полиции или в судебной системе как помощники. Муджахид в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что правительство национального единства будет сформировано в самое ближайшее время.

Уточняется также, что в новое правительство Афганистана не войдут представители прежней администрации.

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