В составе нового правительства Афганистана женщин не будет

В состав нового правительства Афганистана не войдут женщины. Об этом сообщил в четверг, 2 сентября, представитель запрещенного в России радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид.
Талибы, однако, отметили, что женщины смогут работать в афганских министерствах, полиции или в судебной системе как помощники. Муджахид в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что правительство национального единства будет сформировано в самое ближайшее время.
Уточняется также, что в новое правительство Афганистана не войдут представители прежней администрации.
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