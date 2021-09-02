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Американские сенаторы Рубио, Блант и Сасс подвергли критике политику Байдена в Афганистане

, 10:21

Американские сенаторы Рубио, Блант и Сасс подвергли критике политику Байдена в Афганистане
Конгресс США, pixabay.com

Американские сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс направили лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену письмо, в тексте которого подвергли его политику в Афганистане критике.

Сенаторы отметили, что прекращение поддержки афганских военных со стороны властей США привело к захвату власти в стране запрещенным в России движением "Талибан". По мнению конгрессменов, политический курс администрации Джо Байдена показывает, что власть абсолютно не понимает динамику конфликта, что стало причиной провала двадцатилетней миссии.

Как сообщает RT, авторы послания выразили уверенность в том, что быстрый захват власти в Афганистане можно было предвидеть и предотвратить. Сенаторы также заметили, что возмутительно и "глубоко оскорбительно" возлагать вину за катастрофу в стране на афганцев.

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