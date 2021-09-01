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Евросоюз намерен более активно помогать соседям Афганистана для предупреждения миграционного кризиса

, 15:45 Источник: РИА Новости

Евросоюз намерен более активно помогать соседям Афганистана для предупреждения миграционного кризиса
pixabay.com

Европейскому союзу необходимо более активно поддерживать страны, являющиеся соседями Афганистана. Это требуется для того, чтобы предупредить кризис, связанный с мигрантами.

Соответствующая информация содержится в заявлении глав МВД союза. Оно было распространено после внеочередного заседания в Брюсселе.

Отмечается, что речь идет о странах, которые принимают большое количество беженцев и мигрантов. Евросоюз намерен работать с такими государствами, чтобы не допустить нелегальную миграцию. Согласно заявлению, страны ЕС будут “предотвращать неконтролируемые перемещения большого числа мигрантов” путем совместных действий.

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