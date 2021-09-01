Евросоюз намерен более активно помогать соседям Афганистана для предупреждения миграционного кризиса

Аргументы Недели → В мире 13+

1 сентября 2021, 15:45 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Европейскому союзу необходимо более активно поддерживать страны, являющиеся соседями Афганистана. Это требуется для того, чтобы предупредить кризис, связанный с мигрантами.

Соответствующая информация содержится в заявлении глав МВД союза. Оно было распространено после внеочередного заседания в Брюсселе.

Отмечается, что речь идет о странах, которые принимают большое количество беженцев и мигрантов. Евросоюз намерен работать с такими государствами, чтобы не допустить нелегальную миграцию. Согласно заявлению, страны ЕС будут “предотвращать неконтролируемые перемещения большого числа мигрантов” путем совместных действий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости