Евросоюз намерен более активно помогать соседям Афганистана для предупреждения миграционного кризиса

Европейскому союзу необходимо более активно поддерживать страны, являющиеся соседями Афганистана. Это требуется для того, чтобы предупредить кризис, связанный с мигрантами.
Соответствующая информация содержится в заявлении глав МВД союза. Оно было распространено после внеочередного заседания в Брюсселе.
Отмечается, что речь идет о странах, которые принимают большое количество беженцев и мигрантов. Евросоюз намерен работать с такими государствами, чтобы не допустить нелегальную миграцию. Согласно заявлению, страны ЕС будут “предотвращать неконтролируемые перемещения большого числа мигрантов” путем совместных действий.
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