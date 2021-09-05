Baijiahao: сообщения о российском ядерном «Посейдоне» «загнали Вашингтон в угол»

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5 сентября 2021, 13:34 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Сообщения о российском ядерном подводном беспилотнике «Посейдон» «загнали Вашингтон в угол». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Некоторое время назад появились спутниковые снимки, на которых запечатлен «Посейдон». Британский таблоид Daily Express отметил, что аппарат «выглядит размером примерно с автобус». Издание назвало беспилотник «ужасающей» торпедой, вызвавшей «страх».

Китайский портал Baijiahao констатирует, в свою очередь, что «Москва ловко использует свои уникальные военные разработки» для предостережения оппонентов от провокационных и необдуманных шагов. Как пишет ресурс, если гиперзвуковое оружие РФ серьезно беспокоило США, то сообщения о «Посейдоне» «загнали Вашингтон в угол».

В материале сайта, пересказанном «ПолитРоссией», указывается на то, что американские эксперты теперь заявляют о возможном сотрудничестве двух стран-конкурентов.

«Вероятно, это означает, что высокомерные Соединенные Штаты взмолились о пощаде», – предположили авторы Baijiahao.

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