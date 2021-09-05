Турчинов заявил о «катастрофе» ПВО Украины и беззащитности страны перед ВКС России

Аргументы Недели → В мире 13+

5 сентября 2021, 11:26

Бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Бывший секретарь украинского Совнацбеза Александр Турчинов заявил о «катастрофе» ПВО страны и ее беззащитности перед российскими ВКС. По данному вопросу Турчинов высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

Рассуждая о текущем состоянии противовоздушной обороны Украины, собеседник журналистов отметил, что «у нас катастрофа в этом направлении». Согласно утверждению Александра Турчинова, ПВО «разрушалась теми, кто работал на Россию».

В настоящий момент Украина беззащитна перед ВКС РФ, констатировал экс-секретарь Совнацбеза, которого процитировал портал «ПолитНавигатор».

Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Виктор Баранец озвучил точку зрения, по которой моральный дух украинской армии, участвующей в силовой операции Киева в Донбассе, находится на крайне низком уровне.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости