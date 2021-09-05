Турчинов заявил о «катастрофе» ПВО Украины и беззащитности страны перед ВКС России
5 сентября 2021, 11:26
Бывший секретарь украинского Совнацбеза Александр Турчинов заявил о «катастрофе» ПВО страны и ее беззащитности перед российскими ВКС. По данному вопросу Турчинов высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.
Рассуждая о текущем состоянии противовоздушной обороны Украины, собеседник журналистов отметил, что «у нас катастрофа в этом направлении». Согласно утверждению Александра Турчинова, ПВО «разрушалась теми, кто работал на Россию».
В настоящий момент Украина беззащитна перед ВКС РФ, констатировал экс-секретарь Совнацбеза, которого процитировал портал «ПолитНавигатор».
Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Виктор Баранец озвучил точку зрения, по которой моральный дух украинской армии, участвующей в силовой операции Киева в Донбассе, находится на крайне низком уровне.
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