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5 сентября 2021, 08:39 Источник: ФАН

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Моральный дух Вооруженных сил Украины, участвующих в военной операции Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, находится на крайне низком уровне. Соответствующую точку зрения высказал российский эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

«ВСУ, которые топчутся в Донбассе, морально растерзаны», — отметил специалист.

По словам Баранца, в украинской армии присутствует «сильно мотивированное националистическое ядро, но оно отлично понимает, какая безвольная “жижа” его окружает».

Также отставной полковник констатировал, что ВСУ «тотально уступают» армии РФ по численности и вооружениям. Виктор Баранец, в частности, указал на то, что в распоряжении Москвы имеются гиперзвуковые ракеты, которых нет у Киева.

Как сообщалось ранее в воскресенье, политолог Вадим Карасев заявил, что «некоторые у власти» на Украине «хотят дальнейшей войны с Россией».

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