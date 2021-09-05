Племянница Трампа рассказала, что экс-президент США высоко ценил мнение Путина

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5 сентября 2021, 07:48

Дональд Трамп, фото: Chris Kleponis/Globallookpress.com

Мэри Трамп, племянница экс-президента США Дональда Трампа, рассказала об отношении своего дяди к мировым лидерам. По ее словам, бывший глава государства придавал большее значение мнению российского коллеги Владимира Путина.

Мэри пояснила, что Трамп «не был впечатлен» политикой президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, но высоко ценил точку зрения Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Единственная вещь, которая имеет для него значение, - это то, что он считает силой с его точки зрения»,- добавила собеседница в интервью изданию Business Insider.

Племянница экс-президента отметила, что Трамп не хотел иметь дело с политиками, которые «желают заниматься дипломатией». Мэри назвала своего дядю «прирожденным автократом».

Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу NBC сравнил личностные качества экс-президента США Дональда Трампа и действующего главы государства Джо Байдена.

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