Глава МИД Японии сообщил, что встреча G7 с участием России и КНР ожидается на следующей неделе

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5 сентября 2021, 07:35

флаг Японии, фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги назвал дату встречи глав внешнеполитических ведомств с участием России и Китая. Главной темой переговоров будет ситуация в Афганистане.

«Встреча на уровне глав МИД стран "большой семерки" для обсуждения ситуации в Афганистане, на которой также ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран, ожидается на следующей неделе», - пояснил дипломат в эфире телеканала NHK.

Мотэги добавил, что встреча может состояться уже 8 сентября.

Напомним, что члены радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили почти всю территорию Афганистана. Ситуация обострилась после вывода американских солдат из страны.

15 августа талибы вошли в афганскую столицу Кабул и объявили об окончании войны. Они захватили местный аэропорт и президентский дворец. Бывший глава государства Ашраф Гани в тот же день сложил свои полномочия и покинул республику.

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