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Бывший вице-президент Афганистана Салех: талибы используют мирных жителей для обезвреживания минных полей

, 16:52 Источник: Twitter

Бывший вице-президент Афганистана Салех: талибы используют мирных жителей для обезвреживания минных полей
Панджшер, Arman/XinHua

Вице-президент Афганистана в администрации экс-лидера страны Ашрафа Гани Амрулла Салех заявил, что талибы блокируют доступ гумпомощи в Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания минных полей.

Амрулла Салех утверждает, что члены запрещенного в России движения "Талибан" используют мужчин призывного возраста в Панджшере в целях обезвреживания мин – якобы они заставлют людей ходить по минным полям. Более того, талибы препятствуют функционированию сотовой связи.

Салех призвал Организацию Объединенных Наций и лидеров стран мира обратить внимание на "очевидное преступное и террористическое поведение" членов "Талибана".

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