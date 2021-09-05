Avia.pro: ВКС России сбросили на протурецких боевиков в сирийском Идлибе термобарическую бомбу

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5 сентября 2021, 06:30 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС сбросили на протурецких боевиков в сирийском Идлибе термобарическую бомбу. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что ВКС РФ нанесли удар термобарическим боеприпасом в районе Джебаль Аз-Завия в провинции Идлиб. В процитированной публикации отмечается, что в результате данной атаки были ликвидированы десятки представителей формирований, поддерживаемых Анкарой.

Ранее на текущей неделе стало известно, что российские системы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1», состоящие на вооружении Сирии, уничтожили 21 ракету, запущенную по арабской республике ВВС Израиля.

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