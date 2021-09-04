Депутат Рады Алексей Кучеренко предупредил о возможной энергетической катастрофе на Украине

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4 сентября 2021, 12:51 Источник: Свободная пресса

Алексей Кучеренко, фото с сайта Википедия

Бывший министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко прогнозирует, что «Незалежной» в скором времени грозит энергетическая катастрофа.

Депутат Рады напомнил о ценах на газ на бирже - — 20 гривен за кубометр, у населения - семь-восемь гривен. По словам Кучеренко, «Нафтогаз» дорого, но держит. «Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», — заявил Кучеренко в эфире телеканала «Наш».

Экс-министр считает, что две трети от потребностей в газе Украина будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.

Кучеренко также отметил, что ему непонятна идея Зеленского о проведении регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина - Германия - США без участия России по вопросам сохранения украинского транзита после запуска «Северного потока-2», - сообщает «Свободная пресса».

Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк обвинил Россию в том, что она намерена превратить газотранспортную систему Украины в металлолом.

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