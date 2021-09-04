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Бывший украинский премьер Яценюк заявил о превращении почти всей газотранспортной системы Украины в металлолом

, 11:23

Бывший украинский премьер Яценюк заявил о превращении почти всей газотранспортной системы Украины в металлолом
Арсений Яценюк, фото из соцсетей

Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк обвинил Россию в том, что она намерена превратить газотранспортную систему Украины в металлолом. Яценюк в эфире YouTube-канала «Шустер Оnline» заявил, что Россия уже половину ГТС Украины сделала металлоломом.

По мнению экс-премьера, Киев должен отстаивать подписание не двух, а трехстороннего договора о транзите российского газа, третьей стороной в котором должен стать Евросоюз.

По убеждению Яценюка, подпись ЕС необходима, чтобы Европа совместно с Россией несла ответственность за нарушение контракта Москвой. «Когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», — пояснил свою точку зрения Яценюк.

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