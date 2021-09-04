Sohu: российский ракетоносец Ту-160 «до сих пор вызывает головную боль у США»

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4 сентября 2021, 10:07 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Российский ракетоносец Ту-160 «до сих пор вызывает головную боль у США». Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад в китайском интернет-сегменте.

Как пишет портал Sohu, хотя стратегические бомбардировщики Ту-160, эксплуатация которых началась во второй половине 1980-х, и не обладают скрытностью современных боевых единиц ВВС Штатов, у машин есть функция, доставляющая неприятности американским пилотам. Речь идет о скорости Ту-160, достигающей невероятных для самолета данного типа показателей 2,05 Маха.

В материале сайта, пересказанном «ПолитРоссией», отмечается, что Ту-160 «до сих пор вызывает головную боль у США». Китайские журналисты указали на то, что из-за большой скорости ракетоносцев их «практически невозможно перехватить».

В этой связи Sohu вспомнил прошлогодний эпизод, когда пара истребителей пятого поколения F-35 не смогла осуществить перехват Ту-160, оторвавшегося от оппонентов на форсаже.

Как сообщалось ранее сегодня, издание NetEase спрогнозировало, что вероятная Третья мировая война «будет вращаться вокруг Соединенных Штатов и России».

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