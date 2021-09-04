NetEase: возможная Третья мировая война «будет вращаться вокруг Соединенных Штатов и России»

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4 сентября 2021, 09:21 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае войны с Российской Федерацией данный конфликт станет самым тяжелым испытанием в истории США. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

NetEase пишет, что возможная Третья мировая «будет вращаться вокруг Соединенных Штатов и России».

Если вооруженное противостояние с Москвой разгорится, оно станет самым тяжелым испытанием в американской истории, прогнозирует издание. Оно полагает, что конфликт пойдет по максимально негативному сценарию для Вашингтона, так как РФ обладает ядерным арсеналом.

При этом в пересказанном «ПолитРоссией» материале NetEase отмечается, что победителей в Третьей мировой не будет — стороны скорее уничтожат друг друга, чем проиграют.

Как сообщалось ранее в субботу, аналитик Рик Розофф указал на то, что Грузия и Финляндия помогут НАТО в изоляции России от Арктики до Кавказа.

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