В случае войны с Российской Федерацией данный конфликт станет самым тяжелым испытанием в истории США. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.
NetEase пишет, что возможная Третья мировая «будет вращаться вокруг Соединенных Штатов и России».
Если вооруженное противостояние с Москвой разгорится, оно станет самым тяжелым испытанием в американской истории, прогнозирует издание. Оно полагает, что конфликт пойдет по максимально негативному сценарию для Вашингтона, так как РФ обладает ядерным арсеналом.
При этом в пересказанном «ПолитРоссией» материале NetEase отмечается, что победителей в Третьей мировой не будет — стороны скорее уничтожат друг друга, чем проиграют.
Как сообщалось ранее в субботу, аналитик Рик Розофф указал на то, что Грузия и Финляндия помогут НАТО в изоляции России от Арктики до Кавказа.
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