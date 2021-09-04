Американский военный аналитик Рик Розофф: Грузия и Финляндия помогут НАТО в изоляции России от Арктики до Кавказа

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4 сентября 2021, 08:12 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Грузия и Финляндия помогут Североатлантическому альянсу в изоляции Российской Федерации от Арктики до Кавказа. На это указал Рик Розофф, американский военный аналитик.

Эксперт обратил внимание на то, что некоторое время назад глава грузинского Минобороны Джуаншер Бурчуладзе провел встречу с финским послом Кирсти Наринен. Министр и дипломат обсудили, в частности, тему России и методики ведения гибридных войн.

Розофф отметил, что Тбилиси и Хельсинки, находящиеся в программе по расширению НАТО, помогут блоку в изоляции РФ от Арктики до Кавказа. Аналитик констатировал, что расширение альянса на восток достигло впечатляющих результатов за счет Прибалтики и Польши. По словам Рика Розоффа, теперь НАТО намерено проводить работу на южном и северном направлениях.

Эксперт не исключил, что в скором будущем представители Грузии и Финляндии будут обсуждать осуществление полноценных военных провокаций против Москвы.

Ранее сегодня сообщалось, что США перебросят на Аляску десятки истребителей F-35 в ответ на рекордную со времен холодной войны активность авиации России в районе данного штата.

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