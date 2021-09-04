США перебросят на Аляску десятки F-35 в ответ на рекордную со времен холодной войны активность авиации России в районе штата

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4 сентября 2021, 07:40 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель F-35, T. T. Parish / globallookpress.com

Соединенные Штаты перебросят на Аляску десятки истребителей F-35 в ответ на рекордную со времен холодной войны активность авиации России в районе данного американского региона. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

Как пишет Business Insider, в США обнародовали информацию, согласно которой активность российской авиации в районе Аляски достигла самого высокого уровня со времен холодной войны. В ответ на действия Москвы американская сторона перебросит на территорию штата десятки самолетов F-35. Они разместятся на базе в Эйлсоне.

Аляска станет штатом с наибольшей концентрацией истребителей пятого поколения, указывается в пересказанном «ПолитРоссией» материале Business Insider.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro сообщил, что турецкие F-16 «устроили провокацию» против российских фронтовых бомбардировщиков Су-24 на Балтике.

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