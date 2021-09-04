Avia.pro: турецкие истребители «устроили провокацию» против российских Су-24 на Балтике

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4 сентября 2021, 06:40 Источник: Avia.pro

Турецкий истребитель, x99 / globallookpress.com

Турецкие истребители «устроили провокацию» против российских фронтовых бомбардировщиков Су-24 на Балтике. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что турецкие F-16, поднявшиеся в воздушное пространство с территории Польши для перехвата пары Су-24, вылетевших из Калининградской области, «устроили провокацию» в отношении российских боевых машин.

В процитированной публикации отмечается, что F-16 несколько раз опасно приблизились к бомбардировщикам, демонстрируя наличие вооружения.

Авторы сайта предположили, что РФ в ответ «может начать действовать аналогичным образом» против самолетов Турции над Черным морем.

Ранее в субботу сообщалось, что системы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» на вооружении Сирии уничтожили 21 ракету, запущенную по арабской республике ВВС Израиля.

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