Климкин: Запад не принимает Киев в НАТО, так как в этом случае «Россия сделает все, чтобы уничтожить Украину»
4 сентября 2021, 07:03
Западные государства не предоставляют Киеву членство в Североатлантическом альянсе, потому что «не хотят раздражать Россию». Такую точку зрения озвучил Павел Климкин, бывший глава украинского МИД.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» экс-министра, Запад не принимает Киев в НАТО, так как в этом случае «Россия сделает все, чтобы уничтожить Украину».
Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» намерениях. Власти РФ опровергают подобные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.
Ранее сообщалось, что замминистра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов высказал прогноз, согласно которому в случае полноценного наступления украинской армии в Донбассе она попытается очень быстро взять Горловку и Донецк.
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