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Климкин: Запад не принимает Киев в НАТО, так как в этом случае «Россия сделает все, чтобы уничтожить Украину»

, 07:03

Климкин: Запад не принимает Киев в НАТО, так как в этом случае «Россия сделает все, чтобы уничтожить Украину»
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Danil Shamkin / globallookpress.com

Западные государства не предоставляют Киеву членство в Североатлантическом альянсе, потому что «не хотят раздражать Россию». Такую точку зрения озвучил Павел Климкин, бывший глава украинского МИД.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» экс-министра, Запад не принимает Киев в НАТО, так как в этом случае «Россия сделает все, чтобы уничтожить Украину».

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» намерениях. Власти РФ опровергают подобные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее сообщалось, что замминистра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов высказал прогноз, согласно которому в случае полноценного наступления украинской армии в Донбассе она попытается очень быстро взять Горловку и Донецк.

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Климкин: Запад не принимает Киев в НАТО, так как в этом случае «Россия сделает все, чтобы уничтожить Украину»

Климкин: Запад не принимает Киев в НАТО, так как в этом случае «Россия сделает все, чтобы уничтожить Украину»

Западные государства не предоставляют Киеву членство в Североатлантическом альянсе, потому что «не хотят раздражать Россию». Такую точку зрения озвучил Павел Климкин, бывший глава украинского МИД.

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