Скончалась ирландка, заявившая о разрушенной из-за выигранных в лотерею 27 млн фунтов жизни

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3 сентября 2021, 22:55 Источник: Daily Mail

фунты, pixabay.com

Сорвавшая джекпот 56-летняя жительница Ирландии, которая заявила, что большие деньги полностью разрушили ее жизнь, скончалась. Тело женщины было найдено утром в минувший четверг, 2 сентября.

В 2013 году Маргарет Лоури выиграла 27 миллионов фунтов стерлингов (примерно 2,7 миллиарда рублей). Она приобрела лотерейный билет в центре занятости, а до этого тратила 58 фунтов (5,8 тысячи рублей) в неделю.

Известно, что половину выигрыша она направила на благотворительность, также ирландка приобрела бунгало, паб и переделанную в развлекательный центр мельницу.

Впоследствии женщина призналась, что раньше была счастлива и являлась простым человеком "Все, что сделал этот джекпот, — это разрушил мою жизнь", – отметила Лоури.

Мельницу несколько поджигали, в 2015 году жительницу Ирландии приговорили к исправительным работам за оскорбление водителя такси, а в 2018 году она выплатила 30 тысяч фунтов (примерно три миллиона рублей) бывшему сотруднику, которого она оскорбляла и уволила из собственной прихоти.

Полицейские, обнаружившие тело Маргарет Лоури, констатировали смерть и не нашли ничего подозрительного в ее гибели.

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