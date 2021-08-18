В России осенью разыграют по 100 тысяч рублей среди привитых от COVID-19

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18 августа 2021, 10:41 Источник: Правительство России

рубли, Natalya Loginova/Russian Look

Правительство России утвердило правила розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19 граждан. Согласно последней информации, победители осенней лотереи получат по 100 тысяч рублей.

Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, розыгрыш будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря текущего года среди сделавших прививку граждан на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Победителями станут в общей сложности тысяча человек. Каждый счастливчик получит приз в размере 100 тысяч рублей. Уточняется, что о выигрыше можно будет узнать на портале Госуслуг. Подчеркивается, что в лотерее смогут участвовать россияне старше 18 лет.

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