В России осенью разыграют по 100 тысяч рублей среди привитых от COVID-19

Правительство России утвердило правила розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19 граждан. Согласно последней информации, победители осенней лотереи получат по 100 тысяч рублей.
Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, розыгрыш будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря текущего года среди сделавших прививку граждан на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.
Победителями станут в общей сложности тысяча человек. Каждый счастливчик получит приз в размере 100 тысяч рублей. Уточняется, что о выигрыше можно будет узнать на портале Госуслуг. Подчеркивается, что в лотерее смогут участвовать россияне старше 18 лет.
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